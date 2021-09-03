В Минтруде спрогнозировали уровень безработицы до конца 2021 года

Уровень безработицы в России до конца текущего года останется на уровне 4,5%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в кулуарах Восточного экономического форума.

«Как сейчас, она остановилась в диапазоне 4,5% и к концу года, я думаю, будет так же», — рассказал министр в беседе с агентством «Интерфакс».

Ранее Котяков сообщил, что по состоянию на 1 августа российский рынок труда в целом вернулся на допандемийный уровень, сообщает телеканал «360». Уровень безработицы до пандемии COVID-19 составлял 4,6—4,7%, напоминает RT.

