В России увеличили максимальный размер льготного кредита по сельской ипотеке

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее параметры программы «Сельская ипотека», сообщает пресс-служба кабмина.

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В частности, при сохранении ставки не более 3% годовых был увеличен максимальный размер кредита - с трёх до шести млн рублей для жителей всех регионов, которые участвуют в программе.

Потратить полученные средства теперь можно на строительство жилого дома своими силами с использованием готовых домокомплектов. При этом в опорных населённых пунктах – приобрести жильё в многоквартирном доме высотой не более пяти этажей.

«Все эти меры – важная часть комплексного развития регионов», – заключил Мишустин.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до сентября рассмотреть возможность повышения максимального размера ипотечного кредита для многодетных семей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: пресс-служба губернатора Московской области
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