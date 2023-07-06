В России увеличили максимальный размер льготного кредита по сельской ипотеке
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее параметры программы «Сельская ипотека», сообщает пресс-служба кабмина.
В частности, при сохранении ставки не более 3% годовых был увеличен максимальный размер кредита - с трёх до шести млн рублей для жителей всех регионов, которые участвуют в программе.
Потратить полученные средства теперь можно на строительство жилого дома своими силами с использованием готовых домокомплектов. При этом в опорных населённых пунктах – приобрести жильё в многоквартирном доме высотой не более пяти этажей.
«Все эти меры – важная часть комплексного развития регионов», – заключил Мишустин.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до сентября рассмотреть возможность повышения максимального размера ипотечного кредита для многодетных семей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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