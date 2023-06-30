Россияне задолжали по ипотеке рекордные 15 трлн рублей
Задолженность россиян по ипотечным кредитам по данным на 1 мая 2023 года составила рекордные 15,1 трлн рублей, сообщает пресс-служба Центробанка РФ.
В сообщении уточняется, что данная цифра указана «без учёта приобретённых кредитными организациями прав требования». При этом рост задолженности по сравнению с апрелем ускорился до 2,3%.
Также в Центробанке отметили, что в мае россияне стали активнее брать ипотечные кредиты. Банки одобрили почти 158 тысяч рублёвых ипотечных займов на общую сумму 580,5 млрд рублей - на 2,9% и 2,5% больше, чем в апреле.
Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что в в проект постановления парламента включили рекомендации о распространении условий льготной семейной ипотеки на вторичный рынок, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru