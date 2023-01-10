В России увеличат уровень цифровой грамотности до 75%

По ее словам, министерство проводит систематическую работу по росту уровня цифровой грамотности соотечественников. Этой цели служит целый ряд проектов, реализуемых в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

Также Трубникова рассказала о старте нового сезона совместного проекта VK и АНО «Цифровая экономика» для школьников «Цифровой ликбез», поддерживаемого Минцифры и Минпросвещения.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил о необходимости предоставить людям старшего возраста возможность посещать учебные заведения по повышению уровня компьютерной грамотности. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

