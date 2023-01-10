В России увеличат уровень цифровой грамотности до 75%
Минцифры намерено увеличить уровень цифровой грамотности россиян до 75% к 2024 году. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на директора департамента координации программ и проектов Минцифры Татьяну Трубникову.
По ее словам, министерство проводит систематическую работу по росту уровня цифровой грамотности соотечественников. Этой цели служит целый ряд проектов, реализуемых в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».
Также Трубникова рассказала о старте нового сезона совместного проекта VK и АНО «Цифровая экономика» для школьников «Цифровой ликбез», поддерживаемого Минцифры и Минпросвещения.
Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил о необходимости предоставить людям старшего возраста возможность посещать учебные заведения по повышению уровня компьютерной грамотности. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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