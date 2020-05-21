Депутат Мосгордумы рассказал о пилотном проекте по обучению пожилых людей работе на компьютере
Герой России, космонавт-испытатель Олег Артемьев, депутат Московской городской думы, предлагает сформировать специальную городскую программу повышения компьютерной грамотности для старшего поколения горожан. Об этом он рассказал ТАСС. По словам Артемьева, сегодня нечто подобное уже существует в рамках проекта «Московское долголетие», но пока ещё недостаточно широко.
Он считает, что такого рода программы должны появляться в каждом районе, стать городским стандартом. По мнению депутата, обучение пенсионеров работе на компьютере может быть организовано, например, на базе городских библиотек или культурных центров.
Как отмечает парламентарий, вызванные коронавирусом ограничительные меры проявили одну серьезную проблему: пожилым горожанам все еще нелегко дается общение с современной техникой. В сложившейся ситуации они оказались зависимы от своих детей и внуков.
Парламентарий также выразил уверенность, что к каждому участнику программы необходимо применять индивидуальный подход.
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