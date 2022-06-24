В России увеличат сумму льготных кредитов на благоустройство домов для сельчан

Размеры льготных кредитов для жителей сел, которые они могут брать на благоустройство домов, будут увеличены. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%

Отмечается, что размер займа будет зависеть от региона.

«Так, для жителей Ленинградской области и субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, размер займа увеличен с 300 тыс. до 700 тыс. рублей», — сообщили в правительстве.

При этом для сельских жителей в других российских регионах, за исключением Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, размер кредита увеличат с 250 тысяч до 500 тысяч рублей.

Программа льготных кредитов на благоустройство сельских домов со ставкой не более 5% действует с 2020 года. Средства можно потратить на ремонт инженерных систем и кровли, проведение электро-, водо- и газоснабжения, канализации, отопления.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КредитыМихаил МишустинПравительство России
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