В России увеличат сумму льготных кредитов на благоустройство домов для сельчан

Отмечается, что размер займа будет зависеть от региона.

«Так, для жителей Ленинградской области и субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, размер займа увеличен с 300 тыс. до 700 тыс. рублей», — сообщили в правительстве.

При этом для сельских жителей в других российских регионах, за исключением Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, размер кредита увеличат с 250 тысяч до 500 тысяч рублей.

Программа льготных кредитов на благоустройство сельских домов со ставкой не более 5% действует с 2020 года. Средства можно потратить на ремонт инженерных систем и кровли, проведение электро-, водо- и газоснабжения, канализации, отопления.

