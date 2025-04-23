Мишустин: В России планируют открыть ещё 75 аэропортов

По словам главы правительства, строительство новых воздушных гаваней является важнейшим элементом выполнения национальных целей.

«Мы сейчас думаем об аэропорте кавказских Минеральных вод, который уже практически готов. Мы обязательно, я думаю, что посетим его», - заключил он.

Ранее в Росавиации заявили, что аэропорты Санкт-Петербурга и Волгограда в честь Дня Победы временно поменяют свои позывные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

