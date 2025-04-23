Мишустин: В России планируют открыть ещё 75 аэропортов
Ещё 75 аэропортов планируется открыть в России к 2030 году. Об этом в ходе посещения тематической экспозиции в национальном центре «Россия» заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
По словам главы правительства, строительство новых воздушных гаваней является важнейшим элементом выполнения национальных целей.
«Мы сейчас думаем об аэропорте кавказских Минеральных вод, который уже практически готов. Мы обязательно, я думаю, что посетим его», - заключил он.
Ранее в Росавиации заявили, что аэропорты Санкт-Петербурга и Волгограда в честь Дня Победы временно поменяют свои позывные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru