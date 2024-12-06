В России утвердили квоту на 234,9 тыс. иностранных специалистов в 2025 году

Правительство России утвердило квоту на привлечение квалифицированных иностранных работников на 2025 год. Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, квота составит 234,9 тыс. разрешений. Основная часть квоты — 93,8% — предназначена для рабочих в промышленных предприятиях и инфраструктурных проектах.

Квота предоставляется компаниям, которым необходимо привлечь иностранных специалистов из визовых стран, таких как Китай, Турция, Индия и Сербия.

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Для этого работодатели подают заявки, подтверждая потребность в квалифицированных кадрах. В 2025 году квота будет распределена по регионам, объем которой составляет 156,6 тыс. человек, с дополнительным резервом в 78,3 тыс. человек для приоритетных заявок.

Минтруд подчеркнул, что квотирование позволяет закрепить иностранных работников за конкретными работодателями, а привлечение специалистов происходит по конкретной потребности, которая не может быть решена внутренними ресурсами. В числе проектов, для которых предусмотрены квоты, — строительство Амурского газохимического комплекса и промышленно-логистического кластера в Усть-Луге, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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