В России утвердили квоту на 234,9 тыс. иностранных специалистов в 2025 году

Правительство России утвердило квоту на привлечение квалифицированных иностранных работников на 2025 год. Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, квота составит 234,9 тыс. разрешений. Основная часть квоты — 93,8% — предназначена для рабочих в промышленных предприятиях и инфраструктурных проектах.

Квота предоставляется компаниям, которым необходимо привлечь иностранных специалистов из визовых стран, таких как Китай, Турция, Индия и Сербия.