Спрос на работников в сфере строительства в РФ вырос в 1,5 раза за год
Спрос на сотрудников в строительной отрасли России за год увеличился в 1,5 раза. Такие данные получил портал «Авито Работа». По данным сервиса, в среднем претенденты на позиции в этой отрасли предлагают 90 550 рублей в месяц за полный рабочий день. Предложение зарплаты за год выросло на 22%
Эксперты также сформировали список профессий с наибольшим приростом вакансий. Лидируют там бетонщики – потребность в них увеличилась в два раза (+104%). Среднемесячные зарплаты – почти 119 тысяч рублей. На 94% больше стало вакансий для фасадчиков – они могут рассчитывать на 136 тысяч рублей в месяц. Каменщики расположились на третьем месте с ростом востребованности в 92%. По данной позиции в среднем предлагается около 126 тысяч рублей.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в первую тройку наиболее больших заплат в отрасли промышленный альпинист (около 150 тысяч ежемесячно) фасадчик и монолитчик (133 тысячи рублей).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru