Спрос на работников в сфере строительства в РФ вырос в 1,5 раза за год

Спрос на сотрудников в строительной отрасли России за год увеличился в 1,5 раза. Такие данные получил портал «Авито Работа». По данным сервиса, в среднем претенденты на позиции в этой отрасли предлагают 90 550 рублей в месяц за полный рабочий день. Предложение зарплаты за год выросло на 22%

Эксперты также сформировали список профессий с наибольшим приростом вакансий. Лидируют там бетонщики – потребность в них увеличилась в два раза (+104%). Среднемесячные зарплаты – почти 119 тысяч рублей. На 94% больше стало вакансий для фасадчиков – они могут рассчитывать на 136 тысяч рублей в месяц. Каменщики расположились на третьем месте с ростом востребованности в 92%. По данной позиции в среднем предлагается около 126 тысяч рублей.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в первую тройку наиболее больших заплат в отрасли промышленный альпинист (около 150 тысяч ежемесячно) фасадчик и монолитчик (133 тысячи рублей).

