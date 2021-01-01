В России установили рекорд - за один день появилось почти 600 миллионеров

Рекорд в истории государственных лотерей в России установлен 1 января 2021 года. После розыгрыша новогоднего тиража в стране появился 581 новый миллионер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководство «Столото».

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«Всего в новогоднем 1369-м тираже «Русского лото» разыгрывалось более 2 миллиардов рублей, из которых 1 миллиард рублей пришелся на крупные призы. Таким образом, в праздничном тираже было разыграно 1 тысячу призов по миллиону. В один день по итогам праздничного тиража в стране появился 581 лотерейный миллионер», - пояснили организаторы лотереи.

Всего в праздничную лотерею выиграли более 11,7 миллиона билетов, которые принесли владельцам в общей сложности 2,235 миллиарда рублей. Джекпот в 1 миллиард рублей разыграть не удалось.

В предыдущем новогоднем розыгрыше «Русского лото» 23 миллиона билетов оказались выигрышными. Миллиардный джекпот достался одному победителю, еще 99 человек благодаря участию в лотерее стали миллионерами.

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