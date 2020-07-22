Ирландец выиграл в лотерею 49,5 млн евро
Житель Ирландии выиграл джекпот лотереи EuroMillions на сумму 49,5 млн евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную лотерею Ирландии.
Отмечается, что этот приз шестой по величине, который когда-либо разыгрывали в стране. Выигрышными номерами оказались 14, 15, 24, 29, 42, а также два дополнительных - 02 и 04.
EuroMillions проводится в Европе с 2004 года. В ней участвуют жители 10 государств-членов Евросоюза.
Ранее сообщалось, что 800 россиян стали лотерейными миллионерами за прошедший год. Обладателями рекордных сумм по 500 млн рублей стали два россиянина.
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