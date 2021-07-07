В России усилят охрану лесов
Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Минприроды до 1 августа разработать законопроекты по развитию и декриминализации лесного комплекса, сообщили «Известия».
Меры должны быть направлены на изменение порядка предоставления аренды земли для производителей древесины. Кроме того, планируется ввести новые требования для арендаторов по мощностям на переработку леса.
При этом власти хотят получить возможность конфискации оборудования и техники, которую использовали при незаконной рубке леса либо ее транспортировке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru