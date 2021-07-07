В России усилят охрану лесов

Меры должны быть направлены на изменение порядка предоставления аренды земли для производителей древесины. Кроме того, планируется ввести новые требования для арендаторов по мощностям на переработку леса.

При этом власти хотят получить возможность конфискации оборудования и техники, которую использовали при незаконной рубке леса либо ее транспортировке.

