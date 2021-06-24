Минприроды: Повторения торфяных пожаров 2010 года в России не будет
Российские власти приняли все необходимые профилактические меры, чтобы не допустить повторения торфяных пожаров, которые были в 2010 году. Об этом ТАСС заявили в Минприроды.
Отмечается, что было проведено обводнение торфяников и разработана специальная четырехуровневая система мониторинга лесных пожаров.
Ранее эколог, руководитель лесной программы «Гринпис» Алексей Ярошенко заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что на данный момент с точки зрения лесных пожаров опасения вызывают средняя полоса и юг Европейской России, а также Урал и Якутия, в Москве – возможны серьезные торфяные возгорания, так как в этом году на торфяниках наблюдается неблагоприятная обстановка, в жару очаги тления торфа могут привести к серьезным пожарам, как это было 11 лет назад.
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