В России уровень младенческой смерти достиг нового минимума

Впервые такие данные привела замминистра здравоохранения Евгения Котова в рамках презентации федерального проекта «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья».

«Модель и организационная структура, которая на сегодняшний день существует в России, - оптимальна и гарантирует высокую доступность медицинской помощи женщинам и детям, независимо от региона проживания», - подчеркнула Котова.

В качестве предстоящих задач, стоящих перед российским здравоохранением, она назвала увеличение суммарного коэффициента рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни.

Ранее Минздрав раскрыл число женщин репродуктивного возраста в РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

