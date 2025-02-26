В России уровень младенческой смерти достиг нового минимума

Уровень младенческой смерти, снижаясь из года в год, вновь установил исторический минимум – 4 промилле, сообщает Telegram-канал Минздрава РФ.

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Впервые такие данные привела замминистра здравоохранения Евгения Котова в рамках презентации федерального проекта «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья».

«Модель и организационная структура, которая на сегодняшний день существует в России, - оптимальна и гарантирует высокую доступность медицинской помощи женщинам и детям, независимо от региона проживания», - подчеркнула Котова.

В качестве предстоящих задач, стоящих перед российским здравоохранением, она назвала увеличение суммарного коэффициента рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни.

Ранее Минздрав раскрыл число женщин репродуктивного возраста в РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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