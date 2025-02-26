В России уровень младенческой смерти достиг нового минимума
Уровень младенческой смерти, снижаясь из года в год, вновь установил исторический минимум – 4 промилле, сообщает Telegram-канал Минздрава РФ.
Впервые такие данные привела замминистра здравоохранения Евгения Котова в рамках презентации федерального проекта «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья».
«Модель и организационная структура, которая на сегодняшний день существует в России, - оптимальна и гарантирует высокую доступность медицинской помощи женщинам и детям, независимо от региона проживания», - подчеркнула Котова.
В качестве предстоящих задач, стоящих перед российским здравоохранением, она назвала увеличение суммарного коэффициента рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни.
Ранее Минздрав раскрыл число женщин репродуктивного возраста в РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме поменяли председателей двух комитетов
- Зеленский заявил, что не намерен вернуть США даже 10 центов
- ВС России ударили по позиции ВСУ в Сумской области «Искандером»
- Маск и его компании получили от государства 38 миллиардов долларов
- СМИ: Тревогу из-за неисправного самолета объявили в Шереметьево
- В России уровень младенческой смерти достиг нового минимума
- Зеленский: В сделке по ресурсам главное, чтобы Украина не осталась должником
- В Севастополе 18 школ закроют на карантин
- Кинокритика Екатерину Барабаш отправили под домашний арест
- Суд лишил жителя Москвы прав на 1,5 года за пьяную езду на электросамокате
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru