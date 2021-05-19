В России упростили процедуру временной регистрации
Регистрация по месту жительства и месту временного пребывания переведена в электронный формат. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина.
Там отметили, что процедура упростится с переходом в новый формат. Для получения прописки будет достаточно посетить регистрирующий орган лишь один раз. Заявление о регистрации необходимо подать через портал госуслуг. «После обработки запроса гражданину останется только проставить отметку о регистрации в паспорт», - говорится в сообщении.
Оформить временную регистрацию можно будет полностью дистанционно - по почте или на едином портале.
Ранее правительство продлило упрощенный порядок регистрации безработных в России до 31 июля, пишут «Известия».
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