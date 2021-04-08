В России вступили в силу новые правила выплаты пособий по безработице

Согласно постановлению правительства страны, максимальный размер пособия составит 12 130 рублей. Такую сумму безработным россиянам будут платить в первые три месяца после назначения пособия, затем его размер уменьшится до 5 000 рублей, отмечает РИА ФАН.

Нововведение коснется отдельных категорий граждан, в том числе, оставшихся без работы из-за сокращения или ликвидации организации, отмечает телеканал «360».

Также изменится ряд правил выплаты пособий по безработице для беременных, сообщает Ura.ru.

В частности, компенсацию по безработице сдвинут на более поздний срок, если в первом квартале получение максимального пособия пересечется с периодом начислений по временной нетрудоспособности в связи с беременностью, отмечает РЕН ТВ.

