В России вступили в силу новые правила выплаты пособий по безработице
Новые правила выплаты пособий по безработице в России вступают в силу 8 апреля.
Согласно постановлению правительства страны, максимальный размер пособия составит 12 130 рублей. Такую сумму безработным россиянам будут платить в первые три месяца после назначения пособия, затем его размер уменьшится до 5 000 рублей, отмечает РИА ФАН.
Нововведение коснется отдельных категорий граждан, в том числе, оставшихся без работы из-за сокращения или ликвидации организации, отмечает телеканал «360».
Также изменится ряд правил выплаты пособий по безработице для беременных, сообщает Ura.ru.
В частности, компенсацию по безработице сдвинут на более поздний срок, если в первом квартале получение максимального пособия пересечется с периодом начислений по временной нетрудоспособности в связи с беременностью, отмечает РЕН ТВ.
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