В России умер брат советника главы офиса президента Украины

В России скончался брат советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка Владимир, сообщает «Страна».

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Издание опубликовало снимок с могилы. Судя по фотографии, 59-летний Подоляк скончался 19 мая. Он был военным пенсионером.

Ранее Михаил Подоляк признал, что у него есть родственники в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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