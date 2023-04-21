В России уменьшилась общая задолженность по зарплате

Отмечается, что по сравнению с февралем зарплатные долги предприятий и организаций перед работниками уменьшились на 3,5% или на 28,3 млн рублей.

«Голикова поручила федеральным органам исполнительный власти и регионам принять все необходимые меры по погашению имеющейся задолженности», - добавили в секретариате вице-премьера.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в текущем году минимальный размер оплаты труда превысил прожиточный минимум, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

