В России уменьшилась общая задолженность по зарплате
Общая задолженность по зарплате в России по данным Росстата на 1 марта текущего года составила 770,6 млн рублей. Об этом сообщили на очередном заседании межведомственной рабочей группы по рассмотрению ситуации на рынке труда, которое провела вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Отмечается, что по сравнению с февралем зарплатные долги предприятий и организаций перед работниками уменьшились на 3,5% или на 28,3 млн рублей.
«Голикова поручила федеральным органам исполнительный власти и регионам принять все необходимые меры по погашению имеющейся задолженности», - добавили в секретариате вице-премьера.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в текущем году минимальный размер оплаты труда превысил прожиточный минимум, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru