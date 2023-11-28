В России учредят звание «Заслуженный работник туризма»
Минэкономразвития разработало проект президентского указа об утверждении звания заслуженного работника туризма. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Документ размещен на портале проектов нормативных актов для общественного обсуждения.
Как отметил глава Минэкономразвития Максим Решетников, в отечественной туротрасли работают около миллиона человек, в том числе много профессионалов, вносящих большой вклад в развитие индустрии гостеприимства.
«Звание заслуженного работника позволит на государственном уровне обеспечить признание их заслуг, поддержать мотивацию, сделать самых достойных представителей турбизнеса ориентиром для молодых специалистов», — указал министр.
Почетное звание заслуженного работника туризма будут присваивать за значительный вклад в развитие индустрии и формирование национальных туристских маршрутов. Обладатели звания смогут претендовать на статус ветерана труда, соответствующие льготы и выплаты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru