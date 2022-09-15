В России учредят День госсанэпиднадзора

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору подготовить соответствующие документы.

Праздничной датой выбрали 15 сентября, так как в этот день в 1922 году Совет народных комиссаров РСФСР был утвердило декрет «О санитарных органах республики». Работники санитарно-эпидемиологической службы считали 15 сентября своим профессиональным праздником, однако он не был официально включен в перечень праздничных дат.

«Теперь этот пробел будет восполнен. Распоряжением, которое подписал Михаил Мишустин, Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) поручается в течение двух месяцев закрепить принятое решение необходимым нормативным правовым актом», — подчеркнули в кабмине.

