Правительство утвердило календарь выходных и праздников на следующий год
Правительство РФ представило календарь рабочих и праздничных дней на 2023 год: в следующем году россиян ожидают длинные выходные в январе, феврале, мае, июне и ноябре. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
«В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно», - говорится в сообщении правительства.
Новогодние праздники начнутся для жителей страны 31 декабря и продлятся до 8 января, пишет Ura.ru. Кроме того, нерабочими будут 23-26 февраля, 8 марта, 29 апреля - 1 мая, 6-9 мая, 10-12 июня. Еще одни длинные выходные запланированы на ноябрь, они продлятся с 4 по 6 число.
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