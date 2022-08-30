Правительство утвердило календарь выходных и праздников на следующий год

«В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно», - говорится в сообщении правительства.

Новогодние праздники начнутся для жителей страны 31 декабря и продлятся до 8 января, пишет Ura.ru. Кроме того, нерабочими будут 23-26 февраля, 8 марта, 29 апреля - 1 мая, 6-9 мая, 10-12 июня. Еще одни длинные выходные запланированы на ноябрь, они продлятся с 4 по 6 число.

