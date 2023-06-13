В России учредили День военной присяги
Российский лидер Владимир Путин подписал закон, устанавливающий новую памятную дату России — День военной присяги. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Указывается, что День военной присяги будет отмечаться 21 ноября.
Появление новой памятной даты преследует цель воспитания россиян, в первую очередь молодежи, «в духе преданности и беззаветного служения Родине на исторических примерах верности воинов своему священному долгу».
Ранее пришедшие в столичный пункт отбора на военную службу по контракту рассказали, что основным мотивом стало чувство патриотизма. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru