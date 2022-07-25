В России учредили День среднего профессионального образования
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении в России Дня среднего профессионального образования, сообщает пресс-служба Кремля.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации говорится, что новый праздник учреждён «с целью развития и популяризации среднего профессионального образования».
В указе также сказано, что отмечаться новый праздник будет 2 октября.
Ранее Путин подписал указ о праздновании 8 июля Дня семьи, любви и верности, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 571 / сут.
Умерли
382 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 234 / сут.
- В России учредили День среднего профессионального образования
- Подорвавший православную гимназию в Серпухове получил 13 лет колонии
- Минюст разрешил использовать вино для причастия в СИЗО
- Мишустин поручил вице-премьерам курировать развитие значимых технологий
- Депутат Госдумы назвал странным предложение переименовать Киевский вокзал
- Конкурс «Евровидение-2023» пройдёт в Великобритании
- Адвокат: в Москве задержали Леонида Гозмана*
- СК завершил расследование дела «пермского стрелка» Тимура Бекмансурова
- Песков заявил, что удар по военным объектам в порту Одессы не повлияет на отгрузку зерна
- Миронов предложил переименовать Киевский вокзал в Кишинёвский
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru