В России учредили День среднего профессионального образования

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении в России Дня среднего профессионального образования, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин утвердил проведение в 2023 году в РФ Года педагога и наставника

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации говорится, что новый праздник учреждён «с целью развития и популяризации среднего профессионального образования».

В указе также сказано, что отмечаться новый праздник будет 2 октября.

Ранее Путин подписал указ о праздновании 8 июля Дня семьи, любви и верности, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбразованиеПраздникУказыВладимир Путин
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