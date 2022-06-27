Путин утвердил проведение в 2023 году в РФ Года педагога и наставника

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2023 год в России будет Годом педагога и наставника, сообщает пресс-служба Кремля.

Минпросвещения введет новую квалификацию для педагогов

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что решение было принято с целью «признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность».

Правительству РФ глава государства поручил образовать организационный комитет по проведению Года педагога и наставника, обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.

Ранее Путин поддержал идею студентки факультета компьютерных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Екатерины Гришиной, которая предложила президенту объявить в России Год учителя и наставника.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:УказыПедагогУчительВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры