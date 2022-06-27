Путин утвердил проведение в 2023 году в РФ Года педагога и наставника

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что решение было принято с целью «признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность».

Правительству РФ глава государства поручил образовать организационный комитет по проведению Года педагога и наставника, обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.

Ранее Путин поддержал идею студентки факультета компьютерных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Екатерины Гришиной, которая предложила президенту объявить в России Год учителя и наставника.

