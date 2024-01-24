В России у ввезенных автомобилей BMW перестала работать мультимедийная система
У автомобилей BMW, ввезенных в Россию по параллельному импорту, перестала работать мультимедийная система, сообщает Habr со ссылкой на пользователей.
Отмечается, что машины не позволяют подключать владельцам свои смартфоны к встроенной мультимедийной системе в случае «обнаружения» автомобиля в России. О проблемах сообщают владельцы, которые покупали свои авто через европейские страны.
Ранее производитель автомобилей класса люкс Bentley сообщил о снижении продаж автомобилей на 11% в 2023 году. В качестве причин упоминается то, что потребители высокого класса ощутили на себе влияние роста цен и замедления экономики, а продажи снизились на трех основных рынках - в Европе, Америке и Китае.
Снижение продаж автомобилей Bentley не связано с антироссийскими санкциями, люксовые машины по-прежнему попадают на рынок РФ, заявил автоэксперт Олег Осипов, передает «Радиоточка НСН».
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