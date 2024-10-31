В России тестируют новые методы сбора биометрических данных у иностранцев

В России начнется эксперимент по внедрению новых подходов к сбору биометрических данных у иностранных граждан, прибывающих в страну. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

По его словам, пилотный проект пройдет на московском транспортном узле и в нескольких других пунктах пропуска, включая один в Оренбургской области.

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Медведев отметил, что вопрос сбора и использования биометрических данных является новым, и его реализация начнется на упомянутых площадках.

Он добавил, что успешный опыт данного эксперимента может быть распространен и на другие регионы страны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Екатерина Штукина
ТЕГИ:МигрантыДмитрий Медведев

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