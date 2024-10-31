В России тестируют новые методы сбора биометрических данных у иностранцев

В России начнется эксперимент по внедрению новых подходов к сбору биометрических данных у иностранных граждан, прибывающих в страну. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

По его словам, пилотный проект пройдет на московском транспортном узле и в нескольких других пунктах пропуска, включая один в Оренбургской области.