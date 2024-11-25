В России существенно вырос спрос на товары для домашних животных

Отмечается, что зоотовары чаще покупают мужчины (57%), однако решение о покупке чаще принимают женщины. Что касается регионов, то большинство заказов на маркетплейсах приходится на Москву и Подмосковье, а также Самарскую, Волгоградскую, Ростовскую и Новосибирскую области.

Говоря о сезонности, аналитики отметили зимний рост спроса на одежду для питомцев, а весной чаще приобретали товары для кошек, рыб и рептилий. Также в весенние месяцы был зафиксирован рост продаж ветеринарных средств и переносок.

Ранее стартап Personifi AI из Техаса выпустил ошейник Shazam Band, который позволяет почти полноценно общаться с питомцами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

