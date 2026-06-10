В России страховые пенсии по старости будут назначать без личного обращения
Страховые пенсии по старости, включая досрочную по ряду оснований, будут назначать в России проактивно. Об этом рассказал министр труда и социального развития Антон Котяков, сообщила пресс-служба Минтруда.
Как отметил глава ведомства, такие выплаты начнут назначать без заявления и других документов гражданина.
«Это станет возможно благодаря тому, что Социальный фонд в полном объеме располагает необходимыми сведениями, такими как стаж, количество пенсионных коэффициентов, число детей и другими... для назначения пенсии», - указал Котяков.
Ранее Соцфонд сообщил, что средний размер страховой пенсии по старости для работающих и неработающих россиян увеличился более чем на 2 тысячи рублей за год.
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