Глава СПЧ предрек рост контроля властей над интернетом

Фадеев провел параллель с автомобилями: в самом начале их появления люди ездили, как хотели, так как правил дорожного движения еще не существовало. По мере увеличения машин начали появляться и правила, и светофоры. По словам эксперта, ситуация с интернетом такая же.

Напомним, что с 1 февраля этого года вступил в силу закон, согласно которому социальные сети должны блокировать размещенный пользователями нежелательный контент, а также материалы, содержащие мат.

