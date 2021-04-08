Глава СПЧ предрек рост контроля властей над интернетом

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил о возможном росте регулируемости интернета, сообщают «Известия».

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Фадеев провел параллель с автомобилями: в самом начале их появления люди ездили, как хотели, так как правил дорожного движения еще не существовало. По мере увеличения машин начали появляться и правила, и светофоры. По словам эксперта, ситуация с интернетом такая же.

Напомним, что с 1 февраля этого года вступил в силу закон, согласно которому социальные сети должны блокировать размещенный пользователями нежелательный контент, а также материалы, содержащие мат.

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ФОТО: pixabay.com
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