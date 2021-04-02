Twitter трижды за день оштрафовали в России на общую сумму 8,9 млн рублей
Социальную сеть Twitter оштрафовали в России три раза за один день за отказ удалить запрещённый контент, сообщает ТАСС.
Сначала мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы оштрафовал соцсеть на 3,2 миллиона рублей за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции.
Затем за это же нарушение Twitter получил ещё один штраф в размере 3,3 миллиона рублей. Размер третьего штрафа, который так же назначили за запрещённый контент составил 2,4 миллиона рублей.
Таким образом за один день Twitter оштрафовали на 8,9 миллиона рублей по трём административным делам.
Ранее Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить противоправный контент, после чего объявил о замедлении работы соцсети в России.
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