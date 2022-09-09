В России стартовали трехдневные выборы

Онлайн-голосование на выборах разного уровня пройдет в восьми регионах: Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях, а также в Москве. В большинстве из этих субъектов голосование стартует 9 сентября.

В ходе выборов будет избрано 14 глав регионов. За новых руководителей проголосуют в Калининградской, Новгородской, Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Томской, Кировской, Саратовской, Рязанской, Свердловской областях, республиках Марий Эл, Бурятия, Карелия, Удмуртия. В Республике Адыгея за нового губернатора проголосуют в законодательном собрании.

Кроме того, в шести регионах выберут новых депутатов своего законодательного собрания. В 12 административных центрах субъектов РФ пройдут выборы депутатов городских дум.

