В России стартовала общенациональная перепись населения
Всероссийская перепись населения стартовала в РФ в пятницу.
Жители всех регионов страны могут принять участие в переписи с 15 октября до 14 ноября.
Для граждан подготовлены три разных опросных бланка. В основном листе содержатся вопросы для постоянно проживающих в России: пол, возраст, национальность, образование, источники дохода и другие. Еще в одном опроснике — вопросы о жилье, его типе, площади и особенностях. Третий бланк предназначен для иностранных граждан, отмечает РИА ФАН.
Впервые перепись населения состоится в цифровом формате: россияне до 8 ноября смогут заполнить электронный переписной лист на портале госуслуг. В то же время гражданам доступны и традиционные способы пройти перепись — дождаться переписчика или заполнить анкету в многофункциональном центре (МФЦ), пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+31 299 / сут.
Умерли
220 тыс.+986 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+21 670 / сут.
- Новак назвал главную причину высоких цен на газ в Европе
- Гинцбург: Более 62 млн комплектов вакцины «Спутник V» выпустили в гражданский оборот
- Россиян накормят съедобными бактериями
- В Москве за ночь выпало почти 30% месячной нормы осадков
- В России сильно выросли цены на лекарства от простуды
- Система Face Pay заработала на всех станциях московского метро
- Специалисты рассказали о росте цен на одежду
- Эксперты рекомендуют покупать продукты на Новый год уже сейчас
- В России стартовала общенациональная перепись населения
- Экс-глава МВД Украины призвал к силовому «возвращению» Крыма и Донбасса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru