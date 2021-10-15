В России стартовала общенациональная перепись населения

Жители всех регионов страны могут принять участие в переписи с 15 октября до 14 ноября.

Для граждан подготовлены три разных опросных бланка. В основном листе содержатся вопросы для постоянно проживающих в России: пол, возраст, национальность, образование, источники дохода и другие. Еще в одном опроснике — вопросы о жилье, его типе, площади и особенностях. Третий бланк предназначен для иностранных граждан, отмечает РИА ФАН.

Впервые перепись населения состоится в цифровом формате: россияне до 8 ноября смогут заполнить электронный переписной лист на портале госуслуг. В то же время гражданам доступны и традиционные способы пройти перепись — дождаться переписчика или заполнить анкету в многофункциональном центре (МФЦ), пишет «Свободная пресса».

