В России стартовала акция «Георгиевская ленточка»

Во вторник, 27 апреля, началась акция «Георгиевская ленточка», в ходе которой волонтеры раздают россиянам георгиевские ленточки как символ памяти о Великой Победе.

Ежегодная акция «Георгиевская ленточка» проводится уже 16 лет подряд. В этом году она продлится с 27 апреля по 9 мая и пройдет в офлайн-формате во всех регионах России. Организаторы рассчитывают, что к акции присоединятся страны ближнего и дальнего зарубежья.

«Сейчас, когда великую историю Победы советского народа в самой страшной войне пытаются переписать и извратить, как никогда важно еще раз напомнить миру о беспрецедентном героизме тех, кто избавил человечество от ужасов фашизма», - сказал на пресс-конференции, приуроченной к началу акции, директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

По его словам, Георгиевская ленточка – это святой для россиян всех поколений символ, знак нашей памяти и уважения подвигу отцов и дедов.

Со своей стороны, заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов отметил, что на сегодняшний день жители более 80 стран мира принимают участие в акции «георгиевская ленточка», которая проводится за рубежом с 2009 года.

В прошлом году из-за пандемии акция «Георгиевская ленточка» проходила в онлайн-формате, в ней приняли участие более 200 тысяч человек.

