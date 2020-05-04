Более 200 тысяч человек приняли участие в онлайн-формате акции «Георгиевская ленточка»

Все регионы России проводят подготовку ко ко Дню Победы, несмотря на пандемию коронавируса. В связи с эпидемиологической ситуацией в России в преддверии 9-го мая акция проходит в новом усовершенствованном формате. Так, «Волонтеры Победы» совместно с партнёрами предложили гражданам принять участие в мероприятии онлайн, выложив фото с ленточкой в социальных сетях с хештегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома.

Более 200 тысяч человек уже присоединились к формату акции. Порядка 45 тысяч участников воспользовались маской с виртуальной лентой от официального аккаунта «Волонтеров Победы» в instagram.

В этом году волонтеры не занимаются раздачей георгиевских лент на улицах, однако получить ленточку можно в магазинах, аптеках и на заправках.Так, в Воронежской, Белгородской, Калининградской, Новгородской, Тверской и других областях георгиевскую ленточку продавцы прилагают к каждой покупке. В Калуге, Саратове, Иркутске, Ивановской области, в Республике Хакасия и других населенных пунктах активисты передали ленты сотрудникам силовых структур, в больницы и общественные организации. Кроме того, «Волонтеры Победы» вручают ленты ветеранам во время доставки продуктов, лекарств и предметов первой необходимости.

Также в акции участвуют и другие страны. 35 стран, среди которых США, Великобритания, Германия, Латвия, Ливан, присоединились к онлайн-формату Георгиевской ленточки. В некоторых странах также проходит вручение лент в магазинах и семьям, которые чтут символы общей Победы.

