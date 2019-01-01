В России стартовал второй конкурс президентских грантов-2019

Некоммерческие организации России могут подать свои социальные и культурные проекты могут подать для участия во втором конкурсе президентских грантов этого года. Сообщается, что во время приема заявок

Фонд президентских грантов проведет обучающие мастер-классы. Они пройдут в Амурской, Курской, Псковской и Новгородской областях, а также республиках Мордовия, Адыгея и Саха. Помимо этого, мероприятия пройдут также и в Ханты-Мансийском автономном округе.

Сообщается, что для регионов, в которых не предусмотрены мастер-классы подготовлено специальный онлайн-курс «Социальное проектирование: от идеи до президентского гранта». В программу, которая рекомендована Фондом для ознакомления, вошли 10 видеоуроков, тесты, а также практические задания. Этот курс должен быть полезен для тех, кто хочет лучше подготовить проект на конкурс президентских грантов. Сообщается, что найти его можно на сайте президентскиегранты.рф в разделе «Онлайн-курсы».

Во втором конкурсе 2019 года заявки будут приниматься до конца июля. При этом Фонд президентских грантов порекомендовал потенциальным участникам подавать свой проект на конкурс не позднее 24 июля. В этом случае у авторов останется время на исправление возможных технических ошибок, которые могут быть допущены при заполнении заявки.

Заявки принимаются в электронном виде, а вся конкурсная документация доступна на сайте президентскиегранты.рф в разделе «Конкурсы».

Итоги второго конкурса будут подведены к 14 октября, а стартовать поддержанные проекты смогут уже с 1 ноября этого года. По итогам конкурса между некоммерческими организациями будет распределено до 4,5 млрд рублей.

