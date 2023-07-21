В России стартовал конкурс для студентов «Билет в Арктику»

Конкурс призван популяризировать среди молодежи знания о научных достижениях России в Арктике.

В конкурсе примут участие более 300 тысяч студентов. Они посетят производственные площадки на Кольском полуострове, познакомятся с работающими в Арктике учеными и проведут опыты для своих исследовательских проектов,

Замминистра науки и высшего образования России Денис Секиринский напомнил, что исследование Арктики вошло в число приоритетов, определенных Стратегией научно-технологического развития страны. Задачей конкурса он назвал привлечение молодежи к изучению северного региона.

«В 2023 году Минобрнауки России был запущен федеральный проект «Популяризация науки и технологи», одним из победителей грантового конкурса и стал проект «Билет в Арктику», - отметил представитель ведомства.

В мини-приложении «ВКонтакте» «Билеты в Арктику» участники смогут виртуально исследовать интерактивную карту региона. Студентам предложат выполнить мультиформатные задания.

На карте расположено 33 предмета, которые символизируют Русский Север. За каждую находку участник получит игровые бонусы, которые сможет потратить на стикеры, голоса и другие призы.

Студентам предстоит пройти онлайн-тестирование. По его результатам лучшие участники представят на суд экспертного жюри свои арктические проекты.

Принять участие в конкурсе могут граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет - студенты, аспиранты сотрудники научных организаций. Регистрация продлится до 21 августа 2023 года.

