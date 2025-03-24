СМИ: Депутаты ГД предложили ввести наказание за подкармливание бездомных собак

Депутаты Госдумы предложили внести изменения в законопроект, касающийся обращения с бездомными животными. В соответствии с новыми поправками, животным, которые угрожают безопасности граждан, их имуществу или другим животным, может быть разрешено усыпление. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, обсуждаемый в рамках работы группы по доработке законодательства.

Поправки, одобренные членами рабочей группы, предполагают, что регионам будет предоставлено право усыплять отловленных бездомных животных после истечения срока их содержания в приютах.