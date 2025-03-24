СМИ: Депутаты ГД предложили ввести наказание за подкармливание бездомных собак
Депутаты Госдумы предложили внести изменения в законопроект, касающийся обращения с бездомными животными. В соответствии с новыми поправками, животным, которые угрожают безопасности граждан, их имуществу или другим животным, может быть разрешено усыпление. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, обсуждаемый в рамках работы группы по доработке законодательства.
Поправки, одобренные членами рабочей группы, предполагают, что регионам будет предоставлено право усыплять отловленных бездомных животных после истечения срока их содержания в приютах.
Одним из ключевых изменений является расширение перечня оснований для усыпления животных, включив в него случаи, когда животное нанесло ущерб человеку, имуществу или другим животным.
Также предлагается уточнить правила отлова бездомных животных. В частности, если на животном имеется бирка с информацией о владельце, оно может быть возвращено хозяевам при их запросе в установленные сроки. Владелец животного обязан уведомить о его пропаже в течение трех дней после исчезновения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru