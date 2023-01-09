Россиян освободили от необходимости носить с собой полис медстрахования
Граждане России могут оформить себе или ребёнку электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) на портале «Госуслуги», сообщает пресс-служба Минцифры РФ.
В сообщении говорится, что больше не нужно носить с собой пластиковый или бумажный документ - достаточно показать его электронный вариант на экране смартфона, а при онлайн-записи к врачу данные будут загружаться автоматически из личного кабинета.
В ведомстве указали, что для получения электронного полиса ОМС потребуется подтверждённая учётная запись на «Госуслугах». Если у гражданина нет документа, то после подачи заявления он оформляется в течение одного рабочего дня.
«Данные о полисе, его номер, контакты страховой компании и сведения о прикреплении к поликлинике всегда будут доступны в личном кабинете», - добавили в Минцифры.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в России начали создавать условия для использования бизнесом зарубежного программного обеспечения, пишут «Известия».
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