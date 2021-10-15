В России срок предоставления результата теста на COVID сократили до 24 часов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, согласно которому максимальный срок предоставления гражданам результатов тестов на коронавирус сокращён с 48 до 24 часов, сообщает пресс-служба ведомства.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что гражданин, в отношении которого проводится соответствующее исследование, должен получить результаты не позднее 24 часов «с момента поступления биологического материала в лабораторию».
Ранее в оперштабе Москвы сообщили о запуске в столичных школах проекта по бесплатному экспресс-тестированию на COVID-19, в рамках которого ученики будут сдавать тест раз в две недели, сообщает RT.
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