В России срок предоставления результата теста на COVID сократили до 24 часов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, согласно которому максимальный срок предоставления гражданам результатов тестов на коронавирус сокращён с 48 до 24 часов, сообщает пресс-служба ведомства.

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что гражданин, в отношении которого проводится соответствующее исследование, должен получить результаты не позднее 24 часов «с момента поступления биологического материала в лабораторию».

Ранее в оперштабе Москвы сообщили о запуске в столичных школах проекта по бесплатному экспресс-тестированию на COVID-19, в рамках которого ученики будут сдавать тест раз в две недели, сообщает RT.

