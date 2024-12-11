В России средняя цена искусственной елки за год выросла на 15%

Отмечается, что почти 60% россиян планируют ставить елку в этом году у себя дома, остальные отказываются от такой традиции.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что некачественные ели опасны для организма. Искусственные елки из некачественного пластика редко вызывают аллергическую реакцию, однако могут спровоцировать головную боль, заложенность носа и контактный дерматит, сообщил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

При этом он отметил, что натуральные елки тоже нечасто провоцируют аллергию. Среди хвойных деревьев наиболее аллергенная пыльца у сосны. Однако эти деревья в декабре-январе не цветут, добавил он, передает «Радиоточка НСН».

