В России средняя цена искусственной елки за год выросла на 15%
В России средняя цена искусственной елки за год выросла на 15%, говорится в исследования сервиса электронных платежей ЮMoney.
Средняя цена елки составила 4260 рублей, при этом украшения для праздничного дерева подорожали сильнее. Так, гирлянды за год стали дороже в среднем на 19%, елочные игрушки – на 17%, а мишура – на 11%.
Отмечается, что почти 60% россиян планируют ставить елку в этом году у себя дома, остальные отказываются от такой традиции.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что некачественные ели опасны для организма. Искусственные елки из некачественного пластика редко вызывают аллергическую реакцию, однако могут спровоцировать головную боль, заложенность носа и контактный дерматит, сообщил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
При этом он отметил, что натуральные елки тоже нечасто провоцируют аллергию. Среди хвойных деревьев наиболее аллергенная пыльца у сосны. Однако эти деревья в декабре-январе не цветут, добавил он, передает «Радиоточка НСН».
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