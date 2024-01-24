В России среди респираторных инфекций преобладает вирус гриппа А
На территории России в настоящий момент среди респираторных инфекций преобладает вирус гриппа А, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов, сообщают «Известия».
По его словам, с началом 2024 года начался новый подъем заболеваемости, который не отличается от того, который наблюдался в этом месяце годом ранее.
Горелов также рассказал, что тренд на повышение заболеваемости в России респираторными инфекциями продлится ещё не более месяца, далее пойдет на спад.
«Завершится процесс в середине мая», - добавил эксперт.
Ранее врачи предупредили о распространении суперинфекций в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru