В России создали уникальную лабораторию для непрерывной диагностики дорог
Российские ученые создали универсальную передвижную лабораторию «Эскандор» для непрерывной диагностики автодорог. Презентация разработки по заказу «РОСДОРНИИ» прошла сегодня на форуме «Сильные идеи для нового времени».
«В отличие от других передвижных дорожных лабораторий, «Эскандор» проводит экспресс-оценку дорожного покрытия в безостановочном режиме. Он будет двигаться со скоростью транспортного потока, для сбора данных ему не придется останавливаться и создавать помехи на дороге», - сказал гендиректор «РОСДОРНИИ» Алексей Варятченко.
Лаборатория в виде автопоезда будет обследовать дороги сразу по нескольким параметрам. В частности, она будет измерять прочность дорожного полотна, продольную и поперечную ровность дороги, глубину и профиль колеи, сцепные свойства дороги и ее дефекты.
«Лаборатория также оснащена георадаром, который показывает все слои дорожной конструкции. Например, можно будет выявить ослабленные зоны в дорожной одежде. Система «ОКО» также позволит создать цифровой двойник дорожной инфраструктуры, позволяющие формировать цифровой паспорт дорожной инфраструктуры, строить 3-D модель и осуществлять проектные работы, например, по реконструкции, с использованием BIM технологий», - сказал гендиректор «Спецмаш-Диагностика» Евгений Кошель. Именно это предприятие построило лабораторию.
Полученная информация в режиме реального времени будет передаваться в Систему Контроля Дорожных Фондов – это единая цифровая среда для получения информации о дорожной деятельности в России и взаимодействия всех ее участников: от подрядчиков до пешеходов.
«Обработанные данные будут храниться в СКДФ, на их основе «РОСДОРНИИ» с применением технологий искусственного интеллекта будет рассчитывать интегральный индекс состояния дорожного покрытия», - добавил Варятченко.
«Эскандор» появится на дорогах страны в 2021 году. Для того, чтобы проехать все дороги в России в ближайшие пять лет, потребуется минимум четыре таких лаборатории.
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