В России создали уникальную лабораторию для непрерывной диагностики дорог

Лаборатория в виде автопоезда будет обследовать дороги сразу по нескольким параметрам. В частности, она будет измерять прочность дорожного полотна, продольную и поперечную ровность дороги, глубину и профиль колеи, сцепные свойства дороги и ее дефекты.

«Лаборатория также оснащена георадаром, который показывает все слои дорожной конструкции. Например, можно будет выявить ослабленные зоны в дорожной одежде. Система «ОКО» также позволит создать цифровой двойник дорожной инфраструктуры, позволяющие формировать цифровой паспорт дорожной инфраструктуры, строить 3-D модель и осуществлять проектные работы, например, по реконструкции, с использованием BIM технологий», - сказал гендиректор «Спецмаш-Диагностика» Евгений Кошель. Именно это предприятие построило лабораторию.

Полученная информация в режиме реального времени будет передаваться в Систему Контроля Дорожных Фондов – это единая цифровая среда для получения информации о дорожной деятельности в России и взаимодействия всех ее участников: от подрядчиков до пешеходов.

«Обработанные данные будут храниться в СКДФ, на их основе «РОСДОРНИИ» с применением технологий искусственного интеллекта будет рассчитывать интегральный индекс состояния дорожного покрытия», - добавил Варятченко.

«Эскандор» появится на дорогах страны в 2021 году. Для того, чтобы проехать все дороги в России в ближайшие пять лет, потребуется минимум четыре таких лаборатории.

