Видеоклип Little Big набрал свыше 10 млн просмотров
Клип группы Little Big, участницы «Евровидения-2020» из России, набрал более 10 млн просмотров. Такую статистику приводит видеохостинг Youtube.
Видео на Uno к утру 14 марта посмотрели около 10 500 тысяч пользователей, которые поставил почти 643 тысячи лайков.
Напомним, клип был размещен 13 марта в 01:00 (мск). Сутки он лидирует во вкладке «В тренде», отмечает Газета. ru.
На официальной странице «Евровидение-2020» клип опубликован 12 марта. Видео стало самым просматриваемым из всех клипов конкурсантов, отмечают «Известия».
Напомним, премьера клипа группы Little Big на песню Uno состоялась в эфире программы «Вечерний Ургант» 12 марта.
«Евровидение-2020» состоится в 65-й. Конкурс пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая. Право стать европейской музыкальной площадкой Нидерланды выиграли с победой Дункана Лоуренса с композицией Arcade в 2019 году.
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