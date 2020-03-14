Видеоклип Little Big набрал свыше 10 млн просмотров

Клип группы Little Big, участницы «Евровидения-2020» из России, набрал более 10 млн просмотров. Такую статистику приводит видеохостинг Youtube.

Видео на Uno к утру 14 марта посмотрели около 10 500 тысяч пользователей, которые поставил почти 643 тысячи лайков.

Напомним, клип был размещен 13 марта в 01:00 (мск). Сутки он лидирует во вкладке «В тренде», отмечает Газета. ru.