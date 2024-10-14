В России создали первый ратрак для лыжных центров
Новую модель ратрака разработали в России специально для лыжных центров, расположенных на равнине. Технику представил ведущий российский производитель специализированной техники UMG, сообщила «Газета.Ru».
Новое транспортное средство обладает мощным двигателем, может работать в суровых зимних условиях. В новом году компания UMG произведет ратраки в двух модификациях – РТ6 и РТ9, которые выпустят в 2025 году в серийное производство.
Гендир UMG Константин Николаев уточнил, что замещение продукции зарубежных производителей на российском рынке очень важно, а первые образцы уже отправлены заказчикам.
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