В России создали некопируемый QR-код для борьбы с подделками
Некопируемый QR-код с двухфакторной системой проверки создали разработчики новосибирской команды Pro Control. Новая технология призвана помочь в борьбе с поддельными QR-кодами, необходимыми для посещения общественных мест, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
Обычные QR-коды можно распечатать на принтере или сделать их электронные копии в специальных программах. Однако в России разработали особенную двухфакторную систему проверки.
Новый некопируемый код состоит из обычного QR-кода и внутренней матрицы, которую нельзя размножить обычными способами. Для распечатки каждого такого кода понадобится специальный принтер.
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