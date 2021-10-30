В России создали некопируемый QR-код для борьбы с подделками

Обычные QR-коды можно распечатать на принтере или сделать их электронные копии в специальных программах. Однако в России разработали особенную двухфакторную систему проверки.

Новый некопируемый код состоит из обычного QR-кода и внутренней матрицы, которую нельзя размножить обычными способами. Для распечатки каждого такого кода понадобится специальный принтер.

