В России создали бронежилет «Светлячок» для защиты детей в приграничных районах

«Светлячок» представили на выставке «Экипировка, которая прошла 30-31 мая в Москве. Как отметил Батаев, идея создания бронежилета возникла после обстрелов приграничных населенных пунктов, в том числе Белгорода и Шебекино.

«Они постоянно находятся под угрозой, не все дети оттуда эвакуированы — им нужно ходить с мамами в поликлинику, магазин и так далее, а значит они должны быть надежно защищены», — указал собеседник агентства.

Бронежилеты отличаются классом защиты БР-2, возможно его увеличение до БР-3, экипировка позволяет выдержать удары осколков или попадание из пистолета Ярыгина. Также «Светлячок» может защитить от патронов дробовика, что актуально при угрозе стрельбы в школах.

«Хамари» ведет переговоры о поставках детских бронежилетов с властями регионов, средства защиты уже закупают частные школы, детсады и больницы.

