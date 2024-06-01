В России создали бронежилет «Светлячок» для защиты детей в приграничных районах
Бронежилет «Светлячок», предназначенный для детей, создали в России. Об этом сообщил генеральный директор предприятия-разработчика ООО «Хамари» Евгений Батаев в беседе с РИА Новости.
«Светлячок» представили на выставке «Экипировка, которая прошла 30-31 мая в Москве. Как отметил Батаев, идея создания бронежилета возникла после обстрелов приграничных населенных пунктов, в том числе Белгорода и Шебекино.
«Они постоянно находятся под угрозой, не все дети оттуда эвакуированы — им нужно ходить с мамами в поликлинику, магазин и так далее, а значит они должны быть надежно защищены», — указал собеседник агентства.
Бронежилеты отличаются классом защиты БР-2, возможно его увеличение до БР-3, экипировка позволяет выдержать удары осколков или попадание из пистолета Ярыгина. Также «Светлячок» может защитить от патронов дробовика, что актуально при угрозе стрельбы в школах.
«Хамари» ведет переговоры о поставках детских бронежилетов с властями регионов, средства защиты уже закупают частные школы, детсады и больницы.
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