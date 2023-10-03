Белгородская тероборона и добровольцы получат бронежилеты «Оберег»
Территориальная оборона и добровольцы в Белгородской области получат штурмовые бронежилеты «Оберег». Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».
«Партию новейшей экипировки, разработанной заводом "Октава" холдинга "РТ-Капитал", получит территориальная оборона, а также добровольцы в Белгородской области. На вооружение теробороны поступит модифицированная модель "Оберега"», — отмечается в сообщении.
Экипировка оснащена противоосколочным обвесом, керамическими плитами класса защиты Бр5. «Оберег» в максимальной комплектации весит 9,4 кг, при этом бронежилет не сковывает движений.
Между тем гендиректор завода «Октава» Павел Павленко сообщил, что предприятие разрабатывает новую версию «Оберега», которая станет легче базовой, пишет RT.
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