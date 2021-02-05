В России создадут мобильный сервис для трудовых мигрантов из ЕАЭС
Сервис поиска работы в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) появится в скором времени. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе цифрового форума Digital 2021 в Алматы.
«Это будет такой классный бесшовный сервис для всех желающих найти работу в наших странах. И почти все вопросы, связанные с работой и пребыванием, в частности в России, можно решить до переезда, не прибегая к услугам иногда недобросовестных посредников» — цитирует премьера МИР 24.
Глава российского правительства также рассказал, что сервис может быть создан уже к началу следующего года. Мишустин рассчитывает, что к новому ресурсу присоединятся и другие страны ЕАЭС, и станет возможным создание в союзе единого рынка труда.
Кроме того, по словам премьер-министра, сервис также упростит въезд в государства ЕАЭС.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+16 688 / сут.
Умерли
75 732+527 / сут.
Выздоровели
3,4 млн+23 582 / сут.
- В России создадут мобильный сервис для трудовых мигрантов из ЕАЭС
- Бразилия намерена приобрести 10 млн доз российской вакцины «Спутник V»
- Польша пригрозила ответными мерами в связи с высылкой дипломата из РФ
- Названо число арестованных и оштрафованных после несогласованных акций в Москве
- Меркель: ФРГ и Франция считают неоправданной высылку дипломатов из РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru