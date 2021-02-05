В России создадут мобильный сервис для трудовых мигрантов из ЕАЭС

Сервис поиска работы в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) появится в скором времени. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе цифрового форума Digital 2021 в Алматы.

Усилить контроль за потоком мигрантов из ЕАЭС предложено в России

«Это будет такой классный бесшовный сервис для всех желающих найти работу в наших странах. И почти все вопросы, связанные с работой и пребыванием, в частности в России, можно решить до переезда, не прибегая к услугам иногда недобросовестных посредников» — цитирует премьера МИР 24.

Глава российского правительства также рассказал, что сервис может быть создан уже к началу следующего года. Мишустин рассчитывает, что к новому ресурсу присоединятся и другие страны ЕАЭС, и станет возможным создание в союзе единого рынка труда.

Кроме того, по словам премьер-министра, сервис также упростит въезд в государства ЕАЭС.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мобильное ПриложениеТрудовые МигрантыМихаил МишустинЕАЭС
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры