В России создадут Луганский казачий округ
В России появится Луганский казачий округ, рассказал советник главы ЛНР Владимир Полуполтинных по итогам Большого круга Всероссийского казачьего общества.
«В ближайшее время мы приступим к формированию Луганского казачьего округа, который войдет во Всевеликое войско Донское», - заявил Полуполтинных порталу «Российское казачество».
Также он отметил, что на сегодняшний день зарегистрировано пять первичных казачьих обществ, члены которых принимают на себя обязательства по несению государственной и иной службы.
Ранее советник атамана Всероссийского казачьего общества, экс-командир бригады «Терек» Андрей Фадюхин рассказал, что казаками на передовой движет прежде всего чувство патриотизма, необходимое для служения своей Родине.
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