В России создадут Луганский казачий округ

«В ближайшее время мы приступим к формированию Луганского казачьего округа, который войдет во Всевеликое войско Донское», - заявил Полуполтинных порталу «Российское казачество».



Также он отметил, что на сегодняшний день зарегистрировано пять первичных казачьих обществ, члены которых принимают на себя обязательства по несению государственной и иной службы.

Ранее советник атамана Всероссийского казачьего общества, экс-командир бригады «Терек» Андрей Фадюхин рассказал, что казаками на передовой движет прежде всего чувство патриотизма, необходимое для служения своей Родине.

