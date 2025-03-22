В России создадут группу для решения оперативных вопросов в садоводстве

Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил создать единую межведомственную рабочую группу по решению оперативных вопросов в садоводстве и огородничестве. Об этом журналистам рассказали в аппарате зампредседателя правительства.

Отмечается, что Патрушев провел заседание правкомиссии по развитию садоводства и огородничества. На встрече рассмотрели в том числе вопросы льготных тарифов на электричество, водоснабжения, вывоза мусора. Вице-премьер поручил создать рабочую группу.

Патрушев подчеркнул, что сфера садоводства и огородничества затрагивает интересы миллионов граждан. Садовые участки - это в том числе место постоянного проживания, их привлекательность будет повышаться в перспективе, и правкомисии необходимо активизировать работу по урегулированию проблем в этой сфере.

Ранее Дмитрий Патрушев заявил о необходимости принимать заблаговременные меры, чтобы избежать резкого подорожания продуктов питания.

